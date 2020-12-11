Son dakika haberleri | Kütahya'da esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi
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Son dakika haberleri | Kütahya'da esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi

11.12.2020 14:42 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:46
Son dakika haberleri | Kütahya'da esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi

Son dakika haberi... Kütahya'da polis ekipleri tarafından yapılan uygulama neticesinde iki şüphelinin bulunduğu araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada 33 gram esrar maddesi ve uyuşturucu 10 adet Lyrica hap ele geçirildi.

Kütahya'da polis ekipleri tarafından yapılan uygulama neticesinde iki şüphelinin bulunduğu araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada 33 gram esrar maddesi ve uyuşturucu 10 adet Lyrica hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus timlerince Osmangazi Mahallesinde yapılan uygulamada, içerisinde M. K. ve B. Ö. İsimli şüphelilerin bulunduğu araç ve şahısların üstlerinde gerçekleştirilen aramada, 33 gram esrar maddesi, 10 adet Lyrica (sentetik ecza) hap, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan payp adı verilen aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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