Son dakika haberleri... Kütahya'da elektrik sayacının sökülmesi nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada silahla vurulan kişi öldü
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Son dakika haberleri... Kütahya'da elektrik sayacının sökülmesi nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada silahla vurulan kişi öldü

Son dakika haberleri... Kütahya'da elektrik sayacının sökülmesi nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada silahla vurulan kişi öldü
Anadolu Ajansı / Muharrem Cin - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Kütahya'da elektrik sayacının sökülmesi nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada kuzeni tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Kütahya'da elektrik sayacının sökülmesi nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada kuzeni tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Göynükören köyü Porsuk Mahallesi'nde ikamet eden Kamil A. (30), dedesinden kalan evdeki elektrik sayacını söktüğü gerekçesiyle halasının oğlu Hakan Cansın Eğmir (26) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Kamil A, babasına ait av tüfeğiyle Eğmir'e iki kez ateş etti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Eğmir'in boynuna ve sırtına isabet eden mermilerle olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Zanlı, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Eğmir'in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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