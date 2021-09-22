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Doğa harikası "Yedigöller" bölgesi turizme kazandırılacak

AA / Muharrem Cin - Haberler | Güncel
Doğa harikası

Kütahya'da 42 bitki, 30'u aşkın hayvan türünü barındıran "Yedigöller" havzasının turizme kazandırılması için ıslah çalışmaları yürütülüyor.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da 42 bitki, 30'u aşkın hayvan türünü barındıran "Yedigöller" havzasının turizme kazandırılması için ıslah çalışmaları yürütülüyor.

Akkent Mahallesi yakınındaki alanda, 1960'lı yıllarda tuğla ve kiremit fabrikaları için toprak çıkarıldıktan sonra açılan çukurlarda su toplanmasıyla kendiliğinden oluşan göletler bulunuyor.

Bölgenin, Kütahya Belediyesi tarafından hayata geçirilecek projelerle sosyal ve kültürel alan olması amaçlanıyor.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, AA muhabirine, Yedigöller bölgesinin Kütahya'nın önemli su havzalarından olduğunu, geçmiş yıllarda burada oluşan kirliliğin ortadan kaldırılması için çalışmalara başlandığını söyledi.

Bölgeyi doğal yapısını bozmadan insanların faydalanabileceği bir alan haline dönüştürmek için proje hazırladıklarını belirten Işık, şöyle konuştu:

"Burada sportif olta balıkçılığı, kuş köyü ve çocuk köyü projelerimizin de içinde bulunduğu büyük bir projeyi uygulayacağız. Şu anda projeyle ilgili yasal prosedürler tamamlandı. İki etap halinde düşündüğümüz projenin birinci etabı yaklaşık 200, ikinci etabı ise 150 dönüm olmak üzere toplam 350 dekarı kapsıyor. Burayı şehrimize kazandırmak istiyoruz."

Işık, projenin birinci etap inşaatlarına bu yıl içinde başlamasının planlandığını aktardı.

Yedigöller'in, insanların gezip eğleneceği, spor yapabileceği sosyal bir alan olacağını dile getiren Işık, "Gezinti alanları, sportif alanlar, bisiklet parkurları, yürüme parkurları, kafeteryalar, piknik alanları, olta balıkçılığı gibi toplumun ihtiyaç duyduğu her türlü sosyal aktivitenin yapılabileceği alanlar olacak." dedi.

Göletlerdeki su birinci kaliteye yükseltilecek

Işık, havzada zenginliğin fazla olduğunu, kendiliğinden oluşan göletlerde balık türlerinin, ayrıca ağaçlık alan olduğundan birçok kuş çeşidinin bulunduğunu ifade etti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin 2005 yılında yaptığı araştırmaya göre bölgede 42 farklı bitki, 30'un üzerinde de canlı türünün belirlendiğini vurgulayan Işık, şunları kaydetti:

"Biz işe öncelikle suyun analiziyle başladık. Uzmanlar tarafından yapılan ölçümler sonucunda suyun ikinci kalitede olduğu, doğal olarak bir sirkülasyonla temizlenmesi halinde ise birinci sınıf suya yükseltilebileceği ortaya çıktı. Bununla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Porsuk Çayı'ndan buraya aktaracağımız temiz su ile devridaim yöntemiyle birkaç yıl içinde göletlerin kendini temizlemesini sağlayarak buradaki suyu birinci sınıfa yükselteceğiz."

Alim Işık, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekecek, yaklaşık 40 milyon liraya mal olacak projenin tüm etaplarını 2023 yılında tamamlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Doğa harikası Yedigöller bölgesi turizme kazandırılacak

Doğa harikası Yedigöller bölgesi turizme kazandırılacak

Doğa harikası Yedigöller bölgesi turizme kazandırılacak

Doğa harikası Yedigöller bölgesi turizme kazandırılacak

AA / Muharrem Cin - Son Dakika Haberleri
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