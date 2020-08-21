Son dakika haberleri: Kütahya'da dere yatağına düşen atı itfaiye kurtardı
Gelen son dakika haberine göre Kütahya'da dere yatağında mahsur kalan at, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
21.08.2020 09:33 | Son Güncelleme: 21.08.2020 09:36
Kütahya'da dere yatağında mahsur kalan at, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Osmangazi Mahallesi'nde otlanması için dere kenarına bırakılan at, düştüğü içi su dolu dere yatağında mahsur kaldı.
Hayvanın mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, halat yardımıyla çıkardıkları atı sahibine teslim etti.
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Kaynak: AA