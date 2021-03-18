Jandarmadan yasadışı ilaç operasyonu
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Jandarmadan yasadışı ilaç operasyonu

18.03.2021 12:42 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:18
Jandarmadan yasadışı ilaç operasyonu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde jandarma ekiplerince bir şahsın ev ve iş yerinde yapılan aramada, kaçak cinsel içerikli ürünler ve ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildiİl Jandarma Komutanlığı ve Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tavşanlı ilçesi Bozbelen köyünde ikamet etmekte olan A.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde jandarma ekiplerince bir şahsın ev ve iş yerinde yapılan aramada, kaçak cinsel içerikli ürünler ve ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ve Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tavşanlı ilçesi Bozbelen köyünde ikamet etmekte olan A.D isimli şahsın, el yapımı sahte ilaç ve Türk Eczacılar Birliği tarafından satışı yasaklanmış olan cinsel içerikli ilaçları yasa dışı yollarla temin ederek satmak suretiyle haksız kazanç sağladığı bilgisine ulaştı.

Şüphelinin Tunçbilek Beldesinde bulunan işyeri ile Bozbelen köyünde bulunan evinde yapılan aramada,

13 adet cinsel içerikli hap, 3 litre cinsel içerikli el yapımı sahte sıvı ilaç, 492 miligram el yapımı sahte jel, 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, 1 adet ilaç yapımında kullanılan enjektör ve 10 adet boş ilaç şişesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.D hakkında adli işlem yapıldı. - KÜTAHYA

Jandarmadan yasadışı ilaç operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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