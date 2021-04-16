Son dakika haberleri! Kütahya'da çantasında 2,5 kilogram kokain ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
Edinilen son dakika gelişmesine göre Kütahya'da sırt çantasında 2,5 kilogram kokain ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Kütahya'da sırt çantasında 2,5 kilogram kokain ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirlenen bir aracı takibe aldı.
Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis noktasında durdurulan araçtaki İ.K'nin sırt çantasında yapılan aramada, 2,5 kilogram kokain ele geçirildi.
Uyuşturucu kuryesi olduğu tahmin edilen şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin