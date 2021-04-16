Son dakika haberleri! Kütahya'da çantasında 2,5 kilogram kokain ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Kütahya'da çantasında 2,5 kilogram kokain ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberleri! Kütahya'da çantasında 2,5 kilogram kokain ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Muharrem Cin - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kütahya'da sırt çantasında 2,5 kilogram kokain ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Kütahya'da sırt çantasında 2,5 kilogram kokain ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirlenen bir aracı takibe aldı.

Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis noktasında durdurulan araçtaki İ.K'nin sırt çantasında yapılan aramada, 2,5 kilogram kokain ele geçirildi.

Uyuşturucu kuryesi olduğu tahmin edilen şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Ziya Selçuk Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nur Sürer Hande Erçel Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Arda Turan Metin Oktay Yılmaz Vural Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Kavga
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Kütahya'da çantasında 2,5 kilogram kokain ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 05:12:34. #1.15#

title