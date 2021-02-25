Son dakika haberleri | Kütahya'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Son dakika haberleri | Kütahya'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

25.02.2021 23:09 | Son Güncelleme: 25.02.2021 23:12
Son dakika haberleri | Kütahya'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Son dakika haberi: Kütahya merkeze bağlı Damlalı Karaağaç köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.

Kütahya merkeze bağlı Damlalı Karaağaç köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, köyde Kovid-19 pozitif vaka ile temaslı sayısının arttığı belirtildi.

Bireysel izolasyonun yeterli olmayacağı kaydedilen açıklamada, "Alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 10 gün süre ile Kütahya Merkez İlçe Damlalı Karaağaç köyünde karantina uygulamasının başlatılmasına, karantina sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının ve başka haneleri ziyaret etmelerinin yasaklanmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, karantina bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek ekipleri ile ilgili kurumlarca karşılanacağı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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