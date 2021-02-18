Son dakika haberleri... Kütahya'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Son dakika haberleri... Kütahya'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

18.02.2021 22:35 | Son Güncelleme: 18.02.2021 22:38
Son dakika haberleri... Kütahya'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Son dakika habere göre Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.

Dumlupınar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Allıören köyünde Kovid-19 pozitif vaka ile temaslı sayısının arttığı belirtildi.

Salgının yayılmasını ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek amacıyla tedbirler alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Allıören köyümüzde Kovid-19 pozitif vakalarındaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı nedeniyle bulaşın yayılım hızının düşürülmesi amacıyla 10 gün süre karantina uygulaması başlatılmıştır."

Açıklamada, alınan kararlara uymayanlar hakkında kanunun ilgili maddesi gereğince adli işlem yapılacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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