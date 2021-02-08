Son dakika haberleri! Kütahya'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri! Kütahya'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

08.02.2021 21:51 | Son Güncelleme: 08.02.2021 21:54
Son dakika haberleri! Kütahya'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Son dakika haberler... Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başladı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başladı.

Domaniç Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Karaköy'de, Kovid-19 pozitif vaka ile temaslı sayısının arttığı belirtildi.

Salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek amacıyla tedbirler alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Karaköy'de tespit edilen Kovid-19 vakaları nedeniyle bireysel izolasyon yeterli olmayacağı için karantina uygulaması başlatıldı. Köye giriş ve çıkışlar, kişilerin sağlık durumunu tehdit edecek acil durumlar dışında 18 Şubat'a kadar 10 gün süre ile yasaklandı."

Açıklamada, alınan kararlara uymayanlar hakkında kanunun ilgili maddesi gereğince adli işlem yapılacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Barış Manço Merve Dizdar Hüner Coşkuner
Spor Okan Buruk Erol Bulut Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler İzmir Antalya Twitter Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Kütahya'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 21:54:52. #1.14#
title