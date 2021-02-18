Son dakika haberleri... Kütahya'da bir köy karantinaya alındı

Bir son dakika haberine göre KÜTAHYA'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Allıören köyü, artan koronavirüs vakalarının ardından İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 10 gün karantinaya alındı.

KÜTAHYA'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Allıören köyü, artan koronavirüs vakalarının ardından İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 10 gün karantinaya alındı.

Dumlupınar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Salih Sak başkanlığında toplandı. Kurul, son günlerde koronavirüs vakalarında artış görülen Allıören köyü için 10 gün süreyle karantina kararı aldı. Sosyal medyadan duyurulan kararda, "Allıören Köyünde Covid- 19 pozitif vakalarındaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı ve alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesi amacıyla 10 gün süre karantina uygulaması başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın salgın hakkında daha duyarlı ve dikkatli olmaları gerekmektedir" denildi.Karantinaya alınan Allıören köyünün giriş- çıkışları Jandarma Komutanlığı ekiplerince kontrol altına alınarak kısıtlandı. Karantinadakilerin ihtiyaçlarının Dumlupınar Kaymakamlığı koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grupları'nca karşılanacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ