Son dakika haberleri: Kütahya'da bir iş yerinde 4 bin 100 adet makaron ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: Kütahya'da bir iş yerinde 4 bin 100 adet makaron ele geçirildi

24.03.2021 16:25 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:37
Son dakika haberleri: Kütahya'da bir iş yerinde 4 bin 100 adet makaron ele geçirildi

Son dakika haberine göre Kütahya' da bir iş yerine polis tarafından yapılan baskında içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş 4 bin 100 adet kaçak makaron ele geçirildi.

Kütahya' da bir iş yerine polis tarafından yapılan baskında içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş 4 bin 100 adet kaçak makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi 30 Ağustos Mahallesi Şeyh Bekir Efendi Sokak üzerinde faaliyet gösteren işyerinde yapılan aramada, 4 bin 100 adet içerisine kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan Z.A. hakkında yasal işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Erkan Kandemir Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Türkan Şoray Jason Statham
Spor Cenk Tosun Burak Yılmaz Ünal Karaman Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Kütahya'da bir iş yerinde 4 bin 100 adet makaron ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 16:38:31. #1.15#
title