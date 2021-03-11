Son dakika haberleri! Kütahya'da bir araçta 910 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi
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Son dakika haberleri! Kütahya'da bir araçta 910 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi

11.03.2021 10:53 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:02
Son dakika haberleri! Kütahya'da bir araçta 910 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi

Edinilen son dakika haberine göre Kütahya'da polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, poşet içerisinde 910 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Kütahya'da polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, poşet içerisinde 910 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İ.Ş. isimli şahsın içinde bulunduğu araç Kütahya girişinde bulunan polis uygulama noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada, poşet içerisine gizlenmiş 910 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.Ş. isimli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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