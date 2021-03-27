Son dakika haberleri! Kütahya'da ambalaj fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
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Son dakika haberleri! Kütahya'da ambalaj fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Anadolu Ajansı / Muharrem Cin - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Kütahya'da ambalaj fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Gelen son dakika haberlerine göre Kütahya'da bir ambalaj fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kütahya'da bir ambalaj fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Merkez Bölcek Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir ambalaj fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yükselen alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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