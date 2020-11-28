Son dakika haberleri... Kütahya'da 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Son dakika haberleri... Kütahya'da 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

28.11.2020 13:25 | Son Güncelleme: 28.11.2020 13:29
Son dakika haberleri... Kütahya'da 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Son dakika haberine göre KÜTAHYA'da polis ekiplerinin takibe alarak durdurduğu bir tırda 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

KÜTAHYA'da polis ekiplerinin takibe alarak durdurduğu bir tırda 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente kaçak akaryakıt getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası tespit edilen A.B.'nin kullandığı tır bir süre takip edildikten sonra kent girişinde durduruldu. Tır ve dorsesinde yapılan aramada tanklar 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Araç sürücüsü A.B. ise gözaltına alınarak, geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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Son dakika haberleri... Kütahya'da 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Son dakika haberleri... Kütahya'da 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ

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