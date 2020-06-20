Son dakika haberleri: Kuşadası yaralı baykuş için seferber oldu
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Son dakika haberleri: Kuşadası yaralı baykuş için seferber oldu

Gelen son dakika haberlerine göre Kuşadası'nda hayvansever bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan alaca baykuş yavrusunun yardımına Kuşadası Belediyesi koştu.

Son dakika haberleri: Kuşadası yaralı baykuş için seferber oldu
20.06.2020 16:49 | Son Güncelleme: 20.06.2020 17:09

Kuşadası'nda hayvansever bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan alaca baykuş yavrusunun yardımına Kuşadası Belediyesi koştu. Kanadının kırık olduğu belirlenen yavru baykuş, tedavi edilmesi için Kuşadası Belediyesi Hayvan Ambulansı (haybulans) görevlilerine teslim edildi.

Kuşadası'nda yaşayan Asuman Özver (50), sabah saatlerinde Türkmen Mahallesi'nde yer alan evinin önündeki sokak kedilerini beslemek için dışarıya çıktı. Özver, kedilere mama verdiği sırada apartman duvarının hemen yanındaki çiçeklik alandan kuş sesi geldiğini duydu. Çiçek ve otlarla kaplı alanı kontrol eden hayvansever vatandaş, yerde yaralı halde duran alaca baykuş yavrusunu buldu. Baykuş yavrusunu evine götürüp bir süre besleyen Özver, daha sonra durumu Kuşadası Belediyesi'ne bağlı haybulans görevlilerine bildirdi. Haybulans tarafından teslim alınan yavru baykuşun Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veterineri Erdinç Toy tarafından yapılan muayenesinde sol kanadının kırık olduğu tespit edildi. Alaca baykuş yavrusu ortalama 1 ay sürecek tedavinin ardından doğaya salınacak.

Hayvansever Asuman Özver, yardım çağrısına hızlı bir şekilde yanıt veren Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür ederek " Bu sabah evimin önünde yaralı halde bulduğum yavru baykuşu Kuşadası Belediyesi'nde görevli veteriner hekime teslim ettim. Umarım tedavisi bir an önce biter ve doğaya kavuşur" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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