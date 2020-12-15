- Kuşadası'ndaki kazada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

- Kuşadası'ndaki kazada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

15.12.2020 15:45 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:21

- Kuşadası'nda ki kazada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç hayatını kaybetti.

- Kuşadası'nda ki kazada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç hayatını kaybetti.

Kaza, Kuşadası Davutlar yolu üzeri Anadolu Bankacılar sitesi önünde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 58 EE 615 plakalı Toyota Avensis markalı otomobili ile seyir halinde ilerleyen Mert Akpınar (26), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce yol kenarında bulunan elektrik direğine daha sonra da site duvarına çarptı. Sesleri duyan çevre sakinleri durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada ağır yaralanan Akpınar, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 26 yaşındaki Mert Akpınar burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

- Kuşadası'ndaki kazada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
- Kuşadası'ndaki kazada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
- Kuşadası'ndaki kazada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
- Kuşadası'ndaki kazada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EKREM KESER

İlgili Haberler

Akıma kapılarak ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti
Akıma kapılarak ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti
Son Dakika | AK Parti Gençlik Kolları yöneticisi kazada ağır yaralandı
Son Dakika | AK Parti Gençlik Kolları yöneticisi kazada ağır yaralandı
ABD'deki feci kazada Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti
ABD'deki feci kazada Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Bülent Turan Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Cem Yılmaz Demet Akbağ Ayşegül Yıldız Birkan Sokullu
Spor Çağdaş Atan Ersun Yanal Serdar Aziz Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kız S 400 Çocuk Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Kuşadası'ndaki kazada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 16:21:44. #1.15#
title