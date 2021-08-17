Son dakika haberleri: Kuşadası'nda yaşayan Kuveytlilerden sel mağdurlarına yardım eli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Kuşadası'nda yaşayan Kuveytlilerden sel mağdurlarına yardım eli

Son dakika haberleri: Kuşadası'nda yaşayan Kuveytlilerden sel mağdurlarına yardım eli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi: Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Kuveytliler yardım ellerini bu sefer Kastamonu'nun Bozkurt İlçesinde yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için uzattı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Kuveytliler yardım ellerini bu sefer Kastamonu'nun Bozkurt İlçesinde yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için uzattı. Toplanan bir kamyon dolusu yardımı Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Seyfi Seyhan Suvari ile Oğuzhan Turan teslim aldı.

Kuşadası Belediyesi, Batı Karadeniz'in bazı kentlerinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için bir yardım kampanyası başlattı. Kampanyaya en büyük destek Kuşadası'nda yaşayan Kuveytlilerden geldi. Daha önce uzaktan eğitim gören öğrencilere tablet desteğinde bulunan ve yangından etkilenen yurttaşlara yardım paketleri bağışlayan Kuveytliler, bu sefer sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için harekete geçti. Kuveytliler imece usulü topladıkları bir kamyon dolusu yardımı Kuşadası Belediye Kuşadası Belediye Başkan Yardımcılar Seyfi Seyhan Suvari ile Oğuzhan Turan'a teslim etti. İçerisinde yorgan, yastık, çocuk bezi, gıda paketi, su ve powerbank gibi acil ihtiyaç ürünlerinin bulunduğu yardımlar önümüzdeki günlerde sel felaketinden en çok etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine doğru yola çıkacak.

Yardımlar devam edecek

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, "Siz Kuveytli dostlarımız her zor günümüzde yanımızda oluyorsunuz. Sizden aldığımız destekle yardımlarımız daha güçlü hale geliyor. Kuşadası Belediyesi olarak ülkemizin dört bir yanında yaşanan felaketlerden etkilenen vatandaşlarımıza yardım götürmeye devam edeceğiz. Siz değerli Kuveytli dostlarımıza bize verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ederiz" dedi. - AYDIN

Son dakika haberleri: Kuşadası'nda yaşayan Kuveytlilerden sel mağdurlarına yardım eli
Son dakika haberleri: Kuşadası'nda yaşayan Kuveytlilerden sel mağdurlarına yardım eli
Son dakika haberleri: Kuşadası'nda yaşayan Kuveytlilerden sel mağdurlarına yardım eli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Selden etkilenen vatandaşların faturaları 3 ay ertelendi
Selden etkilenen vatandaşların faturaları 3 ay ertelendi
Bankalar birliğinden sel felaketiyle ilgili tavsiye kararı
Bankalar birliğinden sel felaketiyle ilgili tavsiye kararı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kibariye Ece Üner Yıldız Tilbe Berdan Mardini
Spor Muslera Mustafa Er Alex Teixeira Rachid Ghezzal Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Kuşadası'nda yaşayan Kuveytlilerden sel mağdurlarına yardım eli - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 13:26:30. #1.15#

title