Son dakika haberleri... Kuşadası'nda şehir merkezine inen domuzlar yiyecek aradı Bir son dakika haberine göre Kuşadası'nda şehir merkezine inen domuzlar yiyecek aradı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde aç kalan domuzlar yiyecek aramak için ilçe merkezine indi.

Kuşadası'nda şehir merkezine inen domuzlar yiyecek aradı AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde aç kalan domuzlar yiyecek aramak için ilçe merkezine indi. Aydın'ın turizm merkezlerinden Kuşadası ilçesinde aç kalan domuz sürüsü yiyecek aramak için şehre indi. Ege Mahallesi'nde görülen domuz sürüsü bir süre mahallede gezinerek yiyecek aradı. Mahalle sakinleri tarafından görüntülenen ve şaşkınlıkla izlenen domuz sürüsü bir süre sonra doğal yaşam alanlarına dönerek gözlerden kayboldu. Kaynak: İHA