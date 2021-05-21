Son dakika haberleri: Kuşadası'nda otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri: Kuşadası'nda otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Kuşadası'nda otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Sezgin D'nin kullandığı 09 AAU 549 plakalı otomobil, Davutlar yolunda, karşı yönden gelen Nuri Çekiç (26) yönetimindeki 35 DY 155 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan Çekiç, kaldırıldığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

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