Son dakika haberleri! Kuşadası'nda otomobilin çarptığı kişi öldü
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Son dakika haberleri! Kuşadası'nda otomobilin çarptığı kişi öldü

Son dakika haberleri! Kuşadası'nda otomobilin çarptığı kişi öldü
Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, H.Ö. (25) yönetimindeki 45 C 3107 otomobil, Yavansu Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarında yolun karşısına geçmeye çalıştığı belirtilen Hüdaverdi Demirkıran'a (50) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri, Demirkıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Demirkıran'ın cenazesi Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü H.Ö, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

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