Son dakika haberleri | Kuşadası'nda motosiklet kazası: 1 ağır yaralı Son dakika haberleri: Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motsikleti ile seyir halinde iken dengesini kaybederek düşen şahıs ağır yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motsikleti ile seyir halinde iken dengesini kaybederek düşen şahıs ağır yaralandı.

Kaza saat 21: 00 sıralarında Mahmut Esat Bozkurt Caddesi, Kervansaray önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 BF 559 plakalı motosiklet sürücüsü İsmail Y., bir otomobili sollarken direksiyon hakimiyetini kaybedip yere düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İsmail Y. ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

İsmail Y.'nin epilepsi hastası olduğu ve nöbet geçirmesi sonucu kaza yaşadığı belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA