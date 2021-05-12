Son dakika haberleri: Kuşadası'nda metruk evde çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri: Kuşadası'nda metruk evde çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Kuşadası'nda kullanılmayan bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Kuşadası'nda kullanılmayan bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Zafer Sokakta bulunan tek katlı metruk binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri mahalle sakinleri fark etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye,112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Son dakika haberleri: Kuşadası'nda metruk evde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri: Kuşadası'nda metruk evde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri: Kuşadası'nda metruk evde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri: Kuşadası'nda metruk evde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

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