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Kuşadası'nda lastiği patlayan çekicide yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kuşadası'nda lastiği patlayan çekicide yangın çıktı

Kuşadası'nda lastiği patlayan çekicide yangın çıktı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iş makinesi taşıyan çekicinin lastiğinin patlaması sonucu çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Kuşadası'nda lastiği patlayan çekicide yangın çıktı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iş makinesi taşıyan çekicinin lastiğinin patlaması sonucu çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Olay, Kuşadası Sanayi Sitesi ışıklarında saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzerinde iş makinesi bulunan 41 AFU 177 plakalı çekicinin ışıklara geldiği sırada lastiği patlaması sonucu çekicide yangın çıktı. Çekiciden dumanların çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, yaşanan olay nedeniyle çekicinin bulunduğu güzergahta trafik polis ekipleri tarafından bir süre trafiğe kapatıldı. Yangında çekicide küçük çapta maddi hasar meydana gelirken, çekicinin olay yerinden kaldırılmasıyla trafik yeniden normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kuşadası'nda lastiği patlayan çekicide yangın çıktı

Kuşadası'nda lastiği patlayan çekicide yangın çıktı

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