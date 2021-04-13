Son dakika haberleri... Kuşadası'nda boş evde çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hasarlı olduğu gerekçesiyle boşaltılan evde çıkan yangın söndürüldü.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hasarlı olduğu gerekçesiyle boşaltılan evde çıkan yangın söndürüldü.
Türkmen Mahallesi Gençlik Caddesinde 30 Ekim 2020'deki depremde hasar gören ve boşaltılan bir apartmanın 2. katında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun