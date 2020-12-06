Son dakika haberleri! Kuşadası'nda bir kadının 150 bin liralık altınının "FETÖ" bahanesiyle dolandırıldığı iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri! Kuşadası'nda bir kadının 150 bin liralık altınının "FETÖ" bahanesiyle dolandırıldığı iddiası

06.12.2020 14:17 | Son Güncelleme: 06.12.2020 14:20
Son dakika haberleri! Kuşadası'nda bir kadının 150 bin liralık altınının

Son dakika haberler... Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 70 yaşındaki bir kadının telefonda kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin yaklaşık 150 bin lira değerindeki altınlarını dolandırdığı yönündeki şikayeti sonrası soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 70 yaşındaki bir kadının telefonda kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin yaklaşık 150 bin lira değerindeki altınlarını dolandırdığı yönündeki şikayeti sonrası soruşturma başlatıldı.

Karaova Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Saliha D, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine yaptığı şikayet başvurusunda kendisini polis olarak tanıtan iki kişinin telefonla arayarak FETÖ operasyonu kapsamında evlerinde dinleme cihazı tespit edildiğini söylediğini anlattı.

Eve gelerek arama yapan kişilerin altınlarını istediğini, sayım yapıldıktan sonra geri vereceklerini söylediğini ifade eden Saliha D, piyasa değeri yaklaşık 150 bin lira olan altınlarını bir çorabın içine doldurarak bu kişilere verdiğini, evden uzaklaşmalarının ardından dolandırıldığını anlayarak şikayette bulunduğunu aktardı.

İhbar üzerine yürütülen soruşturmada evin bulunduğu sitenin güvenlik kamerası görüntülerinde tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

İlgili Haberler

200 bin liralık ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
200 bin liralık ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Dağlarda kadın başına 150 koyununa çobanlık yapıyor
Dağlarda kadın başına 150 koyununa çobanlık yapıyor
Son dakika haberi | İki silahlı şüpheli PTT şubesinden yaklaşık 8 bin liralık soygun yaptı
Son dakika haberi | İki silahlı şüpheli PTT şubesinden yaklaşık 8 bin liralık soygun yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Demet Akalın Şeyma Subaşı Bülent Ersoy
Spor Erol Bulut Nacer Chadli Samet Aybaba Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Bursa Deprem Antalya Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Kuşadası'nda bir kadının 150 bin liralık altınının "FETÖ" bahanesiyle dolandırıldığı iddiası - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 14:21:45. #1.14#
title