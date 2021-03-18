Son dakika haberleri! Kuşadası AK Gençlik şehit ailelerini ziyaret etti

Son dakika politika haberi: AK Parti Kuşadası Gençlik Kolları üyeleri 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıldönümü dolayısıyla ilçede yaşayan şehit ailelerini ziyaret etti.

AK Parti Kuşadası Gençlik Kolları üyeleri 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıldönümü dolayısıyla ilçede yaşayan şehit ailelerini ziyaret etti.

18 Mart Çanakkale Deniz Savaşları Zaferi ve Şehitler Anma günü nedeniyle AK Parti Kuşadası Gençlik Kolları tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında gençler Kuşadası'nda yaşayan şehit ailelerini ziyaret etti. Ailelere üzerinde şehitlerin adı bulunan özel kadife kutusu içerisinde Türk Bayrağı hediye eden AK Partili gençler, minnet duygularını ifade etti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Gençlik Kolu Başkanı Seyfullah Zeyrek, Çanakkale geçilmez dedirten ve ülkesi uğruna gözünü kırpmadan canını feda eden şehitlere büyük minnet duyduklarını söyledi. Zeyrek, "AK Gençlik olarak şehitlerimizin ailelerine sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı