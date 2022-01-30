KUŞ CENNETİ EFTENİ GÖLÜ, BUZ TUTTU

GÖLYAKA, DÜZCE (DHA) - DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Efteni Gölü, buz tuttu. Gölyaka ilçesinde bulunan Efteni Gölü'nün yüzeyi buz tuttu. Hava sıcaklığının gece eksi 7 dereceye kadar düştüğü bölgede göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Efteni Gölü buz tutan yüzeyi ile güzel görüntüler oluşturdu. Bölgeyi ziyaret edenler, buz tutan gölün fotoğraflarını çekti. Evlenecek çiftler de fotoğraf çekimi için buz tutan gölü tercih etti. Buz tutan gölün manzarasında fotoğraf çektiren Tugay Öztürk, İstanbul'dan nişan için Düzce'ye geldiğini ifade ederek, 'Geldiğimizde mutlaka görmemiz gereken bir yer olduğunu söylediler. Bizde geldiğimiz için mutluyuz. Çünkü çok güzel bir görüntü var. Harika görüntüler ve fotoğraflar çıkıyor.' dedi. Fotoğrafçı Ömer Başer ise, 'Burası çok ayrı bir yer. Her mevsimde bize çok farklı görüntüler veriyor. Mesela şu anda donan göl bize çok farklı bir görüntü veriyor. Zaman zaman burayı kullanıyoruz. Özellikle kış döneminde burası en fazla kullandığımız mekanlardan birisi.' diye konuştu.

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