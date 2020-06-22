Son dakika haberleri... Kuruması için bıraktığı 1 ton kekik, tarladan çalındı Son dakika güncel haberi... DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, Hakan Arslankara'nın hasat ettikten sonra kuruması için tarlasına bıraktığı 1 ton kekik çalındı.

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, Hakan Arslankara'nın hasat ettikten sonra kuruması için tarlasına bıraktığı 1 ton kekik çalındı.

Çal Belediyesi'nde zabıta olarak görev yapan Hakan Aslankara, önceki gün Şapçılar Mahallesi'nde bulunan tarlasındaki kekikleri biçtirdi. Hasat yaptıktan sonra ürününü kuruması için tarlasında yığınlar halinde bırakan Arslankara, iki gün sonra kontrol için gittiğinde kekikleri yerinde bulamadı. Kekiğinin çalındığını anlayan Aslankara, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma, kekikleri çalan kişi veya kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

'1 YILLIK EMEĞİMİZ KAYBOLDU'

Tarlasındaki kekikleri yerinde göremeyince büyük bir şok yaşadığını belirten Aslankara, "Bunun adı vicdansızlıktır. Tarlada kuruması için bıraktığım bir ton kekik çalındı. 1 yıllık emeğimiz ortadan kayboldu. Maddi olarak büyük bir kayıp yaşadık. Sorumluların yakalanmasını istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA