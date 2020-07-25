Son dakika haberleri | Kurum: "Sosyal konut çalışmamıza devam edeceğiz" Gelen son dakika haberlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması AYDIN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarda bulunmak üzere Aydın'a geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması AYDIN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarda bulunmak üzere Aydın'a geldi. Aydın Valiliğini ziyaret eden Bakan Kurum açıklamalarda bulundu. (3) Kaynak: AA