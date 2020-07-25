Son dakika haberleri | Kurum: "Sosyal konut çalışmamıza devam edeceğiz"
Gelen son dakika haberlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması AYDIN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarda bulunmak üzere Aydın'a geldi.
25.07.2020 16:35 | Son Güncelleme: 25.07.2020 16:42
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması
AYDIN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarda bulunmak üzere Aydın'a geldi. Aydın Valiliğini ziyaret eden Bakan Kurum açıklamalarda bulundu. (3)
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Kaynak: AA