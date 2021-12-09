Son dakika haberleri! Kurum: "COP 22 Dönem Başkanlığı sürecini Türkiye olarak İtalya hükümetinden almış bulunmaktayız"

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması

ANTALYA - Belek'te bir otelde düzenlenen Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi'nin 22. Taraflar Konferansının (COP22) üçüncü gününde Bakanlar Murat Kurum ve Mahmut Özer ile COP22 konferansına katılan taraf ülkelerin temsilcileri, Belek sahilinde bir araya geldi. Bakanlar Kurum ve Özer, konferansının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum:

"COP 22 Dönem Başkanlığı sürecini Türkiye olarak İtalya hükümetinden almış bulunmaktayız"

Bakan Özer:

"Çevre bilincini ve iklim değişikliğini müfredatlara girmesiyle önemli bir çalışmayı başlatmış olacağız"