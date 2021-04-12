Son dakika haberleri | Kuruluş kutlamasında polis kortejini kaçıran Ecem, ekip otosuyla turladı
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Son dakika haberleri | Kuruluş kutlamasında polis kortejini kaçıran Ecem, ekip otosuyla turladı

Demirören Haber Ajansı / Ufuk AKTUĞ - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Kuruluş kutlamasında polis kortejini kaçıran Ecem, ekip otosuyla turladı

Son dakika haberi... HATAY'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen kortejin geçişini kaçıran ortopedik engelli Mediha Ecem Atar (12) ile ekip otosunda şehir turu attı.

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HATAY'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen kortejin geçişini kaçıran ortopedik engelli Mediha Ecem Atar (12) ile ekip otosunda şehir turu attı. 

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176'ncı yıl dönümü dolayısıyla emniyet birimlerinin katıldığı, cumartesi günü gerçekleştirilen şehir kortejine halk, yoğun ilgi gösterdi. Muradiye Mahallesi'nde oturan, İsmet İnönü Ortaokulu öğrencisi, ortopedik engelli Mediha Ecem Atar da pencereye çıkıp, izlemek isterken, kortej bölgeden uzaklaşınca üzüldü. Anne Sevda Atar, 112'yi arayarak, ekiplerin bir kez daha geçmesini rica etti. Görevli polis ise Ecem'e ekip otosuyla şehir turu attırabileceklerini aktardı. Bu habere çok sevinen Mediha Ecem Atar, heyecanla kapının önünde polis ekiplerinin gelmesini bekledi.

MEGAFONDAN 'PANDEMİ' UYARISI

Kısa süre sonra evin önüne gelen ekipler, Mediha Ecem'i alıp, Yunus biriminin polis otosuna bindirdi. Polis ekipleriyle şehir turu atan Mediha Ecem Atar, megafondan da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması için anons yaptı.


Son dakika haberleri | Kuruluş kutlamasında polis kortejini kaçıran Ecem, ekip otosuyla turladı
Son dakika haberleri | Kuruluş kutlamasında polis kortejini kaçıran Ecem, ekip otosuyla turladı
Son dakika haberleri | Kuruluş kutlamasında polis kortejini kaçıran Ecem, ekip otosuyla turladı
Son dakika haberleri | Kuruluş kutlamasında polis kortejini kaçıran Ecem, ekip otosuyla turladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk AKTUĞ

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