Son dakika haberleri... Kurulum için çıktığı yüksek gerilim hattı direğinden düşerek, hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... Kurulum için çıktığı yüksek gerilim hattı direğinden düşerek, hayatını kaybetti

22.02.2021 17:08 | Son Güncelleme: 22.02.2021 17:15
Son dakika haberleri... Kurulum için çıktığı yüksek gerilim hattı direğinden düşerek, hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde kurulum için çıktığı yüksek gerilim hattı direğinden düşen işçi Dursun Tuğran (26) yaşamını yitirdi.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde kurulum için çıktığı yüksek gerilim hattı direğinden düşen işçi Dursun Tuğran (26) yaşamını yitirdi.

Olay, bugün saat 10.00 sıralarında, Saruhan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Taşeron firmada çalışan işçi Dursun Tuğran, kurulum yapılan yüksek gerilim hattı direğine tırmandı.

Ancak 50 metre yüksekliğindeki direkten dengesini kaybedip, düştü. Diğer çalışanların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Dursun'un yaşamını yitirdiğini belirledi.Ordu'nun Gölköy ilçesinde yaşayan Dursun'un çalışmak için Denizli'ye geldiği öğrenildi. Jandarma, soruşturma başlattı.

- Denizli
Son dakika haberleri... Kurulum için çıktığı yüksek gerilim hattı direğinden düşerek, hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Kurulum için çıktığı yüksek gerilim hattı direğinden düşerek, hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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