Son dakika haberleri: Kurulan-kapanan şirketler (1)
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Son dakika haberleri: Kurulan-kapanan şirketler (1)

22.01.2021 10:05 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:08
Son dakika haberleri: Kurulan-kapanan şirketler (1)

Son dakika haberi... Kurulan şirket sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerine karşın geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 20,47 artarak 101 bin 318'e ulaşırken, kapanan şirket sayısı yüzde 16,44 artışla 15 bin 366 oldu.

Kurulan şirket sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerine karşın geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 20,47 artarak 101 bin 318'e ulaşırken, kapanan şirket sayısı yüzde 16,44 artışla 15 bin 366 oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Aralık 2020'ye ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 2,21 azalarak 8 bin 477'ye gerilerken, kapanan şirket sayısı yüzde 221,46 artışla 3 bin 160 oldu. Geçen yıl kasımda kapanan şirket sayısı 983 olarak kayıtlara geçmişti.

Aralık 2020'de kurulan şirket sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8, kapanan şirket sayısı yüzde 43,57 arttı.

Kurulan şirket sayısı, Ocak-Aralık 2020 döneminde Kovid-19 salgınına karşın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,47 yükselerek 101 bin 318'e ulaşırken, kapanan şirket sayısı yüzde 16,44 artışla 15 bin 366 oldu.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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