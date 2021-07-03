Son dakika haberleri: Kurucaşile'de hortum dehşeti amatör kamerada
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Son dakika haberleri: Kurucaşile'de hortum dehşeti amatör kamerada

Son dakika haberleri: Kurucaşile'de hortum dehşeti amatör kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde deniz üzerinde oluşan hortum dehşeti amatör kameraya anbean yansıdı.

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde deniz üzerinde oluşan hortum dehşeti amatör kameraya anbean yansıdı.

Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan yağış ve fırtınayla birlikte Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde deniz üzerinde hortum oluştu. Sahilden net bir şekilde izlenen hortum yaklaşık 20 dakika sürdü. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Geniş bir alandan izlenebilen hortum 20 dakikanın ardından denizin üzerinde kayboldu.

(Bülent Bostancı/ İHA)

Son dakika haberleri: Kurucaşile'de hortum dehşeti amatör kamerada
Son dakika haberleri: Kurucaşile'de hortum dehşeti amatör kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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