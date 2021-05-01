Son dakika haberleri | Kurtuluş Savaşında emeği geçenlerin İstiklal Madalyaları mirasçılarına verilecek
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Son dakika haberleri | Kurtuluş Savaşında emeği geçenlerin İstiklal Madalyaları mirasçılarına verilecek

Son dakika haberleri | Kurtuluş Savaşında emeği geçenlerin İstiklal Madalyaları mirasçılarına verilecek
Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... RESMİ Gazete'de yayımlanan kararla, Kurtuluş Savaşı'nda emeği geçenlerin İstiklal Madalyaları mirasçılarına verilecek.

RESMİ Gazete'de yayımlanan kararla, Kurtuluş Savaşı'nda emeği geçenlerin İstiklal Madalyaları mirasçılarına verilecek.

Karara göre, Yedek Piyade Teğmen Kamil Döğer'in madalyası torunu Kemal Kamil Döğerli'ye, Çavuş Mustafa Celal Tuna'nın madalyası torunu Murat Tuna'ya, Onbaşı Mehmet Balaban'ın madalyası torunu Şemsettin Balaban'a, Er Ali Yılmaz'ın madalyası oğlu Ali Yılmaz'a, Er İhsan İlhan'ın madalyası oğlu Mustafa İlhan'a, Er Mehmet Gülcü'nün madalyası oğlu İbrahim Gülcü'ye, Er Ali Kara'nın madalyası kızı Ayşe Erdemir'e, Çavuş Seyit Ahmet Ünsay'ın madalyası oğlu Keramettin Ünsay'a verilecek. Kararın 66 sayılı İstiklal Madalyası Kanunun ek 4'üncü ve ek 6'ncı maddeleri gereğince verildiği belirtildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

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