Son dakika haberleri: Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti belirlenen 8 gazinin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

Hak Sahibinin Memleketi, Baba Adı, Doğum Tarihi, Sınıfı, Rütbesi, Sicil Numarası, Adı ve Soyadı

Birliği ve Askerlik Hizmetine Ait Bilgi Özeti

Madalya ile Taltif Edilecek Mirasçının Yakınlığı, Adı ve Soyadı