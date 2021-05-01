Son dakika haberleri: Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti belirlenen 8 gazinin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek
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Son dakika haberleri: Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti belirlenen 8 gazinin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

Son dakika haberleri: Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti belirlenen 8 gazinin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti tespit edilen 8 gazinin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti tespit edilen 8 gazinin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, İstiklal Madalyası Kanunu'na göre Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti tespit edilen ve "İstiklal Madalyası" verilmesi kararlaştırılan 8 gazinin mirasçılarının isim listesi yer aldı.

Liste şöyle:

Hak Sahibinin Memleketi, Baba Adı, Doğum Tarihi, Sınıfı, Rütbesi, Sicil Numarası, Adı ve Soyadı

Birliği ve Askerlik Hizmetine Ait Bilgi Özeti

Madalya ile Taltif Edilecek Mirasçının Yakınlığı, Adı ve Soyadı

Fethiye-Şükrü oğlu 1308 doğumlu Yedek Piyade Teğmen (15979) Kamil Döğer

57'nci Fırka (Tümen), 39'uncu Alay, 1'inci Bölük (26/27.08.1337'de Sakarya Türbetepe'de Yunanlılara esir düşmüş ve müteakiben terhis edilmiştir)

Torunu Kemal Kamil Döğerli

Çemişgezek-Süleyman oğlu 1315 doğumlu Çavuş Mustafa Celal Tuna

Adana Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı (Fransız işgali sebebiyle Pozantı İstasyonunda teşekkül eden milli harekete katılmıştır)

Torunu Murat Tuna

Eşme-Mehmet oğlu 1312 doğumlu Onbaşı Mehmet Ali Balaban

Alay 81, Tabur 1, Bölük 4

Torunu Şemsettin Balaban

Afyonkarahisar-İbrahim oğlu 1312 doğumlu Er Ali Yılmaz

Fırka (Tümen) 4, Alay 12, Tabur 2, Bölük 3

Oğlu Ali Yılmaz

Kayseri/Yeşilhisar-Mehmet oğlu 1316 doğumlu Er İhsan İlhan

Konya Şimendifer Taburu Bölük 3 (Konya İstasyonunda geçirdiği kaza sonucu 3'üncü derece harp malulüdür)

Oğlu Mustafa İlhan

Vakfıkebir/Şalpazarı- İbrahim oğlu 1307 doğumlu Er Mehmet Gülcü

Fırka (Tümen) 3, Alay 7, Tabur 3, Bölük 9 (28.08.1337'de Gedikli Harbinde hafif yaralanmıştır)

Oğlu İbrahim Gülcü

Elbistan/Göksun-Çolak Ali oğlu 1313 doğumlu Er Ali Kara

Alay 12, Tabur 1

Kızı Ayşe Erdemir (Kara)

Karaman-Abdurrahman oğlu 1315 doğumlu Çavuş Seyit Ahmet Ünsay

Alay 135 Karargah Efradı

Oğlu Keramettin Ünsay

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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