Kurtulmuş: "Pandemi dolayısıyla dünya ekonomilerinin toplam 4 trilyon dolarlık bir kaybı oldu"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kurtulmuş: "Pandemi dolayısıyla dünya ekonomilerinin toplam 4 trilyon dolarlık bir kaybı oldu"

11.12.2020 11:16 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:36

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Anadolu Yayıncılar Derneği'nin düzenlediği Anadolu Sohbetleri programına katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Anadolu Yayıncılar Derneği'nin düzenlediği Anadolu Sohbetleri programına katıldı. (2)

Kurtulmuş: 'Pandemi dolayısıyla dünya ekonomilerinin toplam 4 trilyon dolarlık bir kaybı oldu'
Kurtulmuş: 'Pandemi dolayısıyla dünya ekonomilerinin toplam 4 trilyon dolarlık bir kaybı oldu'
Kurtulmuş: 'Pandemi dolayısıyla dünya ekonomilerinin toplam 4 trilyon dolarlık bir kaybı oldu'
Kurtulmuş: 'Pandemi dolayısıyla dünya ekonomilerinin toplam 4 trilyon dolarlık bir kaybı oldu'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz

İlgili Haberler

- Samsun'dan Karabağ'a bir tır tıbbı yardım- Vali Dağlı: 'Kurtuluşun başladığı şehirden, kurtulmuş olan Karabağ'a'
- Samsun'dan Karabağ'a bir tır tıbbı yardım- Vali Dağlı: "Kurtuluşun başladığı şehirden, kurtulmuş olan Karabağ'a"
Tekin, 'Pandemi dolayısıyla 2021 yılında suya zam yapmıyoruz'
Tekin, "Pandemi dolayısıyla 2021 yılında suya zam yapmıyoruz"
'Pandemide Hareketsizlik Kas Kaybına Neden Olur'
"Pandemide Hareketsizlik Kas Kaybına Neden Olur"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay İlham Aliyev Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Ebru Şallı Başak Dizer Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan
Spor Samatta Okan Buruk Şenol Güneş Burak Yılmaz Ali Palabıyık
Tüm Haberler Pfizer Samsun Antalya Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kurtulmuş: "Pandemi dolayısıyla dünya ekonomilerinin toplam 4 trilyon dolarlık bir kaybı oldu" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 11:36:37. #1.14#
title