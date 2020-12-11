Kurtulmuş: "Pandemi dolayısıyla dünya ekonomilerinin toplam 4 trilyon dolarlık bir kaybı oldu"
11.12.2020 11:16 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:36
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Anadolu Yayıncılar Derneği'nin düzenlediği Anadolu Sohbetleri programına katıldı.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Anadolu Yayıncılar Derneği'nin düzenlediği Anadolu Sohbetleri programına katıldı. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz