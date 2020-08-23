Son dakika haberleri: Kurşunlanan sürücü kaza yaptı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Kurşunlanan sürücü kaza yaptı: 1 yaralı

Son dakika haberi... Kurşunlanan sürücü kaza yaptı: 1 yaralı Yaralı sürücünün aracında uyuşturucu çıktı Malatya'da silahla vurulduktan sonra kullandığı araçla kaza yapan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

23.08.2020 23:22 | Son Güncelleme: 23.08.2020 23:32

Kurşunlanan sürücü kaza yaptı: 1 yaralı

Yaralı sürücünün aracında uyuşturucu çıktı

MALATYA - Malatya'da silahla vurulduktan sonra kullandığı araçla kaza yapan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı, Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayyıldız Sokak istikametinden gelerek Tevfik Temelli Caddesi istikametine seyir halinde olan F.D. idaresindeki otomobil

sürücüsünün kontrolünden çıkararak duvara çarptı.

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle araçtan çıkarılan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilirken, ekipler şahsın bacağında silahla vurulduğunu belirledi. Çok fazla kan kayıp eden ve bilinci kapalı bir şekilde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan F.D. burada tedavi altına alınırken polis ekipleri araç içesinde detaylı inceleme yaptı.

Yapılan incelemede araçta 1 adet boş kovan ile bir miktar uyuşturucu madde bulunurken, F.D.'nin Konak Mahallesi'nde meydana gelen bir olayda yaralandığı tespit edildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri: Kurşunlanan sürücü kaza yaptı: 1 yaralı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu Yerel
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu Ekonomi
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti 3. Sayfa
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı Güncel
Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
En çok vakaya sahip olan 5 ilden biri olan Şanlıurfa'da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi Güncel
En çok vakaya sahip olan 5 ilden biri olan Şanlıurfa'da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi
Tokyo'da yüksek sıcaklıklardan hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi Dünya
Tokyo'da yüksek sıcaklıklardan hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı
Boş arazide cansız bedeni bulunan adamın, dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı
Boş arazide cansız bedeni bulunan adamın, dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Protestolarla sarsılan Lukaşenko, üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silah ile saraya geldi
Protestolarla sarsılan Lukaşenko, üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silah ile saraya geldi
Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı
Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde toplam can kaybı 6'ya yükseldi
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde toplam can kaybı 6'ya yükseldi
Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim
Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim
İş insanının başına gelmeyen kalmadı! Kaçırılmıştı, sekreteri intihar etmişti şimdi de bakıcısı ölü olarak bulundu
İş insanının başına gelmeyen kalmadı! Kaçırılmıştı, sekreteri intihar etmişti şimdi de bakıcısı ölü olarak bulundu
Bursa'da katliam gibi trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı
Bursa'da katliam gibi trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı
Adana'daki orman yangınında 200 hektar alan yandı, 6 köy boşaltıldı
Adana'daki orman yangınında 200 hektar alan yandı, 6 köy boşaltıldı
Avrupa'da ikinci dalga alarmı! 5 ülkede vaka sayıları korkutan boyuta ulaştı
Avrupa'da ikinci dalga alarmı! 5 ülkede vaka sayıları korkutan boyuta ulaştı
'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
Galatasaray, Ismaila Coulibaly ile anlaştı
Galatasaray, Ismaila Coulibaly ile anlaştı
Azerbaycan, sabotaj girişiminde bulunan Ermeni komutanı esir aldı
Azerbaycan, sabotaj girişiminde bulunan Ermeni komutanı esir aldı
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar
Efsane boksör Mike Tyson, Badou Jack ile birlikte namaz kıldı
Efsane boksör Mike Tyson, Badou Jack ile birlikte namaz kıldı
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı sürücüyü bıçaklayan saldırgan yakalandı
Çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı sürücüyü bıçaklayan saldırgan yakalandı
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Giresun'dan sonra bir acı haber de Van'dan geldi! Pek çok ilçede su baskınları yaşandı, hayvanlar telef oldu
Giresun'dan sonra bir acı haber de Van'dan geldi! Pek çok ilçede su baskınları yaşandı, hayvanlar telef oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Joe Biden Yaşar Güler Hulusi Akar Muharrem İnce
Magazin Alişan Demet Akalın Demet Özdemir Engin Altan Düzyatan
Spor Fuat Çapa Caner Erkin Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Sel Kaza Dereli Yangın
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Kurşunlanan sürücü kaza yaptı: 1 yaralı - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.8.2020 23:58:35. #1.15#
title