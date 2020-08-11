HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika haberleri... Küresel piyasalar pozitif görünümünü koruyor

Son dakika haberlerine göre Küresel piyasalar, daha fazla teşvik beklentileri ile pozitif seyrediyor.

Son dakika haberleri... Küresel piyasalar pozitif görünümünü koruyor
11.08.2020 08:59 | Son Güncelleme: 11.08.2020 09:03

Küresel piyasalar, daha fazla teşvik beklentileri ile pozitif seyrediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı işini kaybedenlere yönelik işsizlik sigortası imkanının süresini uzatması, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ABD Merkez Bankası (Fed) için daha fazla eylem alanı gördüğünü açıklaması ve teşvik paketi konusunda görüşmelerin tekrar başlayabileceğine yönelik açıklamalar pay piyasalarını destekliyor.

IMF'den yapılan açıklamada, salgının etkilerine karşı ABD ekonomisinin ilave bir mali pakete ihtiyaç duyacağı, genişletilmiş varlık alımları ve daha açık sözlü yönlendirme dahil olmak üzere Fed için daha fazla eylem alanı görüldüğü belirtildi.

Son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin de ekonomideki toparlanmaya işaret etmesi ile dün New York borsasında özellikle sanayi ve ticaret hisselerinde yükselişler görülürken, teknoloji hisselerinde kar satışlarının devam etmesi dikkati çekti.

Söz konusu gelişmelerle dün Dow Jones endeksi yüzde 1,30 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,27 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,39 düşüş kaydetti.

Dolar endeksi ise yükselişini üst üste 3'üncü işlem gününe taşıyarak 93,6 seviyesinde dengelendi.

Avrupa'da, veri gündeminin de zayıf olması ile dün borsalarda sakin bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,10, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,41 değer kazandı.

Asya tarafında, bugün açıklanan verilere göre Japonya'da cari işlemler dengesi 168 milyar yen ile beklentilerin üzerinde fazla verdi. Singapur'da ise GSYH 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 42,9 geriledi.

Veriler sonrası devam eden küresel risk iştahının etkisiyle pay piyasaları alıcılı seyrederken, altının ons fiyatı yüzde 0,6 değer kaybederek 2.015 dolara indi. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 değer kazandı.

Yurt içinde, dün 1.040-1.080 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1.070 puanın hemen üzerinde tamamladı. Endeks, bir önceki kapanışına göre yüzde 1,41 değer kazanarak 1.075,52 puana çıktı. Dün 7,3350'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,3180 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugünün veri gündeminde, Avrupa'da ZEW ekonomik görünüm endeksleri ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıktığını belirterek, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.025 puanın destek olarak öneminin arttığını aktaran analistler, 1.070 ve 1.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Almanya, ağustos ayı ZEW endeksleri

12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı ZEW endeksleri

15.30 ABD, temmuz ayı ÜFE

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Mangal sonrası piknik tüpleri bomba gibi patlattı! O anlar kameralara anbean yansıdı 3. Sayfa
Mangal sonrası piknik tüpleri bomba gibi patlattı! O anlar kameralara anbean yansıdı
Eski CHP'li Öztürk Yılmaz, kurduğu partinin genel başkanı seçildi Politika
Eski CHP'li Öztürk Yılmaz, kurduğu partinin genel başkanı seçildi
Pınar Gültekin'in avukatından sürpriz hamle: Yakın arkadaşı Ceren yeniden ifade versin 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in avukatından sürpriz hamle: Yakın arkadaşı Ceren yeniden ifade versin
Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili son anket sonucu netleşti! Oran çok bomba Politika
Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili son anket sonucu netleşti! Oran çok bomba
MasterChef Türkiye'de gerginlik! Somer Şef, tartışan yarışmacıları sert bir dille uyardı Magazin
MasterChef Türkiye'de gerginlik! Somer Şef, tartışan yarışmacıları sert bir dille uyardı
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti Magazin
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1193 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1193 yeni vaka tespit edildi
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü
'Düğüne kimse gelmez' diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı
"Düğüne kimse gelmez" diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı
Toshiba 35 yılın ardından laptop sektöründen tamamen çekildi
Toshiba 35 yılın ardından laptop sektöründen tamamen çekildi
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
ABD Başkanı Trump basın toplantısı düzenlediği sırada Gizli Servis tarafından salondan çıkarıldı
ABD Başkanı Trump basın toplantısı düzenlediği sırada Gizli Servis tarafından salondan çıkarıldı
Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz'de şiddetli sağanak bekleniyor
Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz'de şiddetli sağanak bekleniyor
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a Sevr Anlaşması tepkisi: Barışın önündeki tek engeldir
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a Sevr Anlaşması tepkisi: Barışın önündeki tek engeldir
Taksim'de tiner kullanan iki kardeşten abi, diğerini yaktı
Taksim'de tiner kullanan iki kardeşten abi, diğerini yaktı
Kazada ölen Minik Ebrar'ın annesi: Ben yerde yatarken şoför üstümden atlayıp, kaçtı
Kazada ölen Minik Ebrar'ın annesi: Ben yerde yatarken şoför üstümden atlayıp, kaçtı
Dışişleri Bakanlığı, Oruç Reis'in faaliyet sahasını gösteren haritayı paylaştı
Dışişleri Bakanlığı, Oruç Reis'in faaliyet sahasını gösteren haritayı paylaştı
Afrika'da koronavirüs hastası sayısı 1 milyonu geçti! Vakaların çoğu tek ülkede
Afrika'da koronavirüs hastası sayısı 1 milyonu geçti! Vakaların çoğu tek ülkede
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Ayrıldıkları konuşulan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, teknede sarmaş dolaş yakalandı
Ayrıldıkları konuşulan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, teknede sarmaş dolaş yakalandı
Staj yaptığı gemi haczedilince mahsur kalan öğrenci patlamadan 4 gün önce Beyrut Limanı'ndan ayrıldı
Staj yaptığı gemi haczedilince mahsur kalan öğrenci patlamadan 4 gün önce Beyrut Limanı'ndan ayrıldı
Galatasaray, Kamil Jozwiak için 2 milyon euroluk teklif yaptı
Galatasaray, Kamil Jozwiak için 2 milyon euroluk teklif yaptı
Son Dakika: Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası Lübnan'da hükümet istifa etti
Son Dakika: Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası Lübnan'da hükümet istifa etti
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Mansur Yavaş, AK Partili Murat Köse'ye sert çıktı: Ağzını topla, düzgün konuş
Mansur Yavaş, AK Partili Murat Köse'ye sert çıktı: Ağzını topla, düzgün konuş
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Meral Akşener Süleyman Soylu Aylin Nazlıaka Ahmet Hakan Coşkun
Magazin Cenk Eren Ebru Şallı Hülya Avşar Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Malcolm Thomas Ertuğrul Sağlam Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Oruç Lübnan Ağustos Ak Parti
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Küresel piyasalar pozitif görünümünü koruyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.8.2020 09:14:22. #1.14#
title