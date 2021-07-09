Son dakika haberleri... Küresel piyasalar negatif seyrediyor
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Son dakika haberleri... Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Son dakika haberleri... Küresel piyasalar negatif seyrediyor
Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber: Küresel piyasalar merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin tedirginliklerle negatif bir seyir izliyor.

Küresel piyasalar merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin tedirginliklerle negatif bir seyir izliyor.

Kovid-19 salgınında Delta varyantının hızlı yayılması ve şimdilik bölgesel de olsa sıkı tedbirlerin yeniden gündeme gelmesi, ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri beraberinde getiriyor. Ekonomik aktiviteye yönelik soru işaretlerinin yanı sıra, emtia fiyatlarındaki oynaklık, enflasyonun yüksek seyredeceği beklentileri ve buna paralel olarak merkez bankalarının para politikalarının nasıl şekilleneceğine ilişkin soru işaretleri de yatırımcıların fiyatlamaları önündeki başlıca zorluklar olarak dikkati çekiyor.

Kovid-19 salgınında Delta varyantının, Almanya'da yeni vakalarda baskın tür olduğu açıklanırken, Japonya'da salgın nedeniyle OHAL'in uzatıldığı ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın seyircisiz düzenleneceği bildirildi. Afrika'da ise Kovid-19 vakalarında rekor artış kaydedildi.

Bu gelişmelerle dün yüzde 1,25'e kadar gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, bu seviyeden toparlayarak yüzde 1,33-1,34 bandında dengelendi.

ABD'de dün açıklanan işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 3 Temmuz ile biten haftada 373 bine çıkarak beklentileri aşmasının ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,75, S&P 500 endeksi yüzde 0,86 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,72 değer kaybetti.

Avrupa borsalarında dün satış baskısının güçlendiği görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,73, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,68 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,01 değer kaybederken, avro/dolar paritesi yüzde 0,5 artışla 1,1848'e çıktı.

Bugün Asya tarafında, hisseleri Hong Kong borsasında işlem gören Çinli teknoloji şirketlerine regülasyonların artırılabileceği endişeleri ve Kovid-19 salgınına yönelik tedbirlerin sıkılaştırılması pay piyasalarındaki negatif seyrin devam etmesine neden oluyor. Çin'de açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi haziranda aylık yüzde 0,4 gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Böylece ülkede yıllık enflasyon yüzde 1,3'ten yüzde 1,1'e geriledi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 değer kaybetti.

Dün gün içinde 1.790-1.820 bandında dalgalanan ve günü yüzde 0,1 azalışla 1.801 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı ise, bugün Asya piyasalarında yatay bir seyir izliyor.

Yurt içinde, dün satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,27 değer kaybederek günü 1.372,98 puandan tamamladı. Dün yatay seyirle 8,6966'dan kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,6890 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, önceki gün yayımlanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanakların, varlık alımlarının devam etse de azaltılması konusundaki belirsizliklerin uzun bir süre daha gündemi meşgul edeceğini ortaya koyduğunu anımsatarak, bu belirsizliklere Kovid-19 salgını endişelerinin de eklenmesi ile piyasalarda negatif bir seyir izlendiğini belirtti.

Bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ile Fed'in para politikası raporunun takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.400 ve 1.440 seviyelerinin direnç, 1.350 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 2,7 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistler, 2021 yıl sonunda cari işlemler hesabının 25,8 milyar dolar açık vermesini tahmin ediyor. Cari işlemler hesabı, nisan döneminde 1 milyar 712 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 32 milyar 737 milyon dolar olmuştu.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı ödemeler dengesi

10.00 Türkiye, TCMB'nin piyasa katılımcıları anketi

14.30 Avro Bölgesi, ECB'nin toplantı tutanakları

18.00 ABD, Fed'in para politikası raporu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

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