Son dakika haberleri! KÜRESEL PİYASALAR-Avrupa borsalarında endeksler artıda açıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Avrupa'daki başlıca borsalarda hisse senedi endeksleri, yatırımcıların işlemler sırasında açıklanacak ekonomik verileri beklediği Perşembe gününe yükselişlerle açıldı.

Avrupa'daki başlıca borsalarda hisse senedi endeksleri, yatırımcıların işlemler sırasında açıklanacak ekonomik verileri beklediği Perşembe gününe yükselişlerle açıldı.

Asya piyasalarındaki hisse senedi endeksleri de, Jibun Bank İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), Japonya'nın fabrika üretiminin Şubat'ta 10 ayın ardından ilk kez 50'nin üzerine çıkmasının ardından Mart ayında daha da yükselmesiyle Perşembe günü yükseldi. Çin'de aylık imalat PMI, yatırımcıların beklentilerinin altında kalmasına karşın, imalat sektöründe genel bir büyümeyi gösterdi.

Gelişmelerle, Frankfurt'ta DAX Endeksi yüzde 0.30 artarken, Londra7da FTSE 100 Endeksi yüzde 0.32 artıda ve Paris'te CAC 40 Endeksi yüzde 0.15 artıda açıldı. Euro yüzde 0.05 düşüşle 1.17251 dolara ve sterlin de yüzde 0.12 düşüşle 1.37668 dolara geriledi.Japonya'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 1.15 ve Avustralya'da S&P 200 ile yüzde 0.39 ve Güney Kore'de Kospi Endeksi yüzde 0.44 yükseldi. Anakara Çin'de, Şangay Kompozit yüzde 0.33, Shenzhen Kompozit yüzde 0.97 ve Hong Kong'da Hang Seng Endeksi de yüzde 0.82 yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı