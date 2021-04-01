Son dakika haberleri! KÜRESEL PİYASALAR-Avrupa borsalarında endeksler artıda açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! KÜRESEL PİYASALAR-Avrupa borsalarında endeksler artıda açıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri! KÜRESEL PİYASALAR-Avrupa borsalarında endeksler artıda açıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Avrupa'daki başlıca borsalarda hisse senedi endeksleri, yatırımcıların işlemler sırasında açıklanacak ekonomik verileri beklediği Perşembe gününe yükselişlerle açıldı.

Avrupa'daki başlıca borsalarda hisse senedi endeksleri, yatırımcıların işlemler sırasında açıklanacak ekonomik verileri beklediği Perşembe gününe yükselişlerle açıldı.

Asya piyasalarındaki hisse senedi endeksleri de, Jibun Bank İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), Japonya'nın fabrika üretiminin Şubat'ta 10 ayın ardından ilk kez 50'nin üzerine çıkmasının ardından Mart ayında daha da yükselmesiyle Perşembe günü yükseldi. Çin'de aylık imalat PMI, yatırımcıların beklentilerinin altında kalmasına karşın, imalat sektöründe genel bir büyümeyi gösterdi.

Gelişmelerle, Frankfurt'ta DAX Endeksi yüzde 0.30 artarken, Londra7da FTSE 100 Endeksi yüzde 0.32 artıda ve Paris'te CAC 40 Endeksi yüzde 0.15 artıda açıldı. Euro yüzde 0.05 düşüşle 1.17251 dolara ve sterlin de yüzde 0.12 düşüşle 1.37668 dolara geriledi.Japonya'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 1.15 ve Avustralya'da S&P 200 ile yüzde 0.39 ve Güney Kore'de Kospi Endeksi yüzde 0.44 yükseldi. Anakara Çin'de, Şangay Kompozit yüzde 0.33, Shenzhen Kompozit yüzde 0.97 ve Hong Kong'da Hang Seng Endeksi de yüzde 0.82 yükseldi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mahir Ünal Cahit Özkan Süleyman Soylu Ali İhsan Yavuz
Magazin Alişan Aleyna Tilki Bahar Candan Burcu Biricik
Spor Ali Koç Erol Bulut Ersun Yanal Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Emre Belözoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! KÜRESEL PİYASALAR-Avrupa borsalarında endeksler artıda açıldı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 11:26:57. #1.16#
title