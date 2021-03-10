Son dakika haberleri: Küresel piyasalar, ABD'de açıklanacak enflasyon verisine odaklandı

Son dakika haberi... Küresel piyasalarda, son birkaç aydır özellikle tahvil ve emtia piyasalarında etkili olan enflasyon endişeleri nedeniyle bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisi yatırımcı kararları üzerinde etkili olacak.

Küresel piyasalarda, son birkaç aydır özellikle tahvil ve emtia piyasalarında etkili olan enflasyon endişeleri nedeniyle bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisi yatırımcı kararları üzerinde etkili olacak.

Ekonomilerdeki toparlanma, para arzındaki artış ve yüksek seyreden emtia fiyatları nedeniyle oluşan enflasyon endişeleri, tahvil piyasası üzerinden tüm finansal sistemi etkiliyor.

Bu endişelerle son birkaç aydır yükseliş eğiliminde hareket eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, dün yüzde 1,60 seviyelerinden yüzde 1,52'ye kadar geriledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki gerileme New York borsasını desteklerken, gelişmekte olan ülke para birimleri de kayıplarının bir kısmını telafi etti.

Dünkü düşüşüne karşın ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, geçen yılı tamamladığı yüzde 0,92 seviyesinin hala çok üzerinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisinin, tahvil ve pay piyasaları üzerinde etkili olabileceğini belirterek, ayrıca düzenlenecek 10 yıllık tahvil ihalesinin de takip edileceğini aktardı.

Tahvil faizlerindeki gerileme, ekonomik destek paketine ilişkin iyimserlik ve teknoloji hisselerinde yoğunlaşan alımlarla dün New York borsasında pozitif bir seyir izlendi.

Senatoda hafta sonu kabul edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine yönelik 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi, nihai oylama için Temsilciler Meclisinin gündemine geldi. Tasarının oylamasının bugün tamamlanarak ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulması bekleniyor.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,10, S&P 500 endeksi yüzde 1,42 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,69 değer kazandı.

Avrupa borsalarında da yarınki Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı öncesinde dün alış ağırlıklı bir görünüm sergilendi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,40 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,37 yükseliş kaydetti. Avro/dolar paritesi ise yaklaşık 4 ayın dibinden gelen alımlarla yükselişe geçerek, günü yüzde 0,5 artışla 1,1904'ten tamamladı. Parite şu dakikalarda 1,1875 seviyesinde dengelendi.

Bugün Çin'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde artarken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de artış eğilimini sürdürdü.

Veriler sonrası Çin'de Şanghay bileşik endeksi ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün alıcılı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,23 değer kazanarak günü 1.549,15 puandan tamamladı. Dün yüzde 1,8 düşüşle 7,6171'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,6370 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve 10 yıllık tahvil ihalesinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 ve 1.570 seviyelerinin direnç, 1.505 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı iş gücü istatistikleri

16.30 ABD, şubat ayı TÜFE

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar