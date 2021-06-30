Son dakika haberleri! Küresel hidroelektrik yatırımlarında beklenen yavaşlama, sıfır emisyon hedeflerini riske atıyor
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Son dakika haberleri! Küresel hidroelektrik yatırımlarında beklenen yavaşlama, sıfır emisyon hedeflerini riske atıyor

Son dakika haberleri! Küresel hidroelektrik yatırımlarında beklenen yavaşlama, sıfır emisyon hedeflerini riske atıyor
Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberlerine göre Küresel hidroelektrik kapasitesinin 2021-2030 döneminde beklenenden daha az artış göstermesi sıfır emisyon hedeflerini riske atarken, bu yavaşlamanın önüne geçilmesi için hidroelektrik yatırımlarının desteklenmesine ihtiyaç duyuluyor.

Küresel hidroelektrik kapasitesinin 2021-2030 döneminde beklenenden daha az artış göstermesi sıfır emisyon hedeflerini riske atarken, bu yavaşlamanın önüne geçilmesi için hidroelektrik yatırımlarının desteklenmesine ihtiyaç duyuluyor.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) "Hidroelektrik Özel Piyasa Raporu: 2030'a Yönelik Analiz ve Öngörü" başlıklı çalışmasına göre, küresel hidroelektrik kapasitesinin 2021-2030 döneminde yaklaşık 230 gigavat artması bekleniyor.

Bu artışla küresel hidroelektrik kurulu gücünün 1557 gigavata ulaşacağı öngörülüyor.

Çin, Hindistan, Türkiye ve Etiyopya hidroelektrik enerjisindeki kapasite artışında lider ülkeler olarak öne çıkıyor.

Hidroelektrikte 2021-2030 döneminde yaklaşık 540 milyar dolarlık yatırım yapılması, bu miktarın 127 milyar dolarının ise sadece eski santrallerin modernizasyonu için harcanacağı öngörülüyor.

Buna rağmen, dünya çapındaki eski hidroelektrik santrallerinin modernizasyonu için 300 milyar dolar daha yatırım gerekiyor.

Hidroelektrik, küresel elektrik üretiminin 6'da 1'ini karşılıyor

Rapora göre, söz konusu kapasite artışının son 10 yıldaki büyümenin yüzde 23 altında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Hidroelektrik yatırımlarındaki bu yavaşlamanın iklim değişikliğiyle mücadele ve sıfır emisyon hedeflerini riske atacağı öngörülüyor.

İklim değişikliğiyle mücadele hedeflerinde başarıya ulaşılmasında hidroelektrik yatırımlarının desteklenmesi ve hükümet politikalarının söz konusu yavaşlamanın önüne geçilecek şekilde oluşturulmasına ihtiyaç duyuluyor.

Hidroelektrik halihazırda 28 yükselen ve gelişen ekonomide elektrik talebinin çoğunluğunu karşılarken, bu ülkelerde 800 milyon kişi yaşıyor.

Rapora göre, hidroelektrik santralleri küresel elektrik üretiminin 6'da 1'ini oluşturarak düşük karbonlu elektrik üretiminde en büyük kaynak olarak öne çıkıyor.

IEA Başkanı Fatih Birol, rapora ilişkin değerlendirmesinde, hidroelektrik santrallerinin ülkelerin temiz enerji dönüşümlerini başarmaları açısından önemine işaret ederek şunları kaydetti:

"Hidroelektrik, temiz elektrik üretiminin 'unutulan devi' ve ülkeler net sıfır hedeflerine ulaşma konusunda kararlıysa, hidroelektriği enerji ve iklim ajandalarının merkezine tekrar koymaları gerekiyor. Hidroelektrik, ülkelerin temiz enerji dönüşümünü güvenle başarmaları konusunda doğal bir kolaylaştırıcı olabilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

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