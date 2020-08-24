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Son dakika haberleri... Küresel havacılık devlerine Başkent'ten kompozit parça ihracı

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde (Başkent OSB) faaliyetlerini sürdüren ve Airbus gibi havacılık ve savunma sanayisi alanındaki küresel markaların kompozit parçalarını üreten bir firmayı ziyaret etti.

24.08.2020 10:02 | Son Güncelleme: 24.08.2020 10:10

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde (Başkent OSB) faaliyetlerini sürdüren ve Airbus gibi havacılık ve savunma sanayisi alanındaki küresel markaların kompozit parçalarını üreten bir firmayı ziyaret etti.

Bakan Varank, Epsilon Kompozit Teknolojileri ve Savunma AŞ'yi ziyareti sırasında firma yetkililerinden bilgi aldı, üretim alanını inceledi.

Üretimi devam eden helikopter kapısına perçin çakan Varank, daha sonra AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Başkent OSB'nin temelinin 2003 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldığını hatırlatan Varank, bugün OSB'de 303 firmanın faaliyet gösterdiğini ve yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlandığını bildirdi.

OSB'de faaliyet gösteren Epsilon firmasının yüksek teknolojili üretim kabiliyetine sahip olduğunu belirten Varank, "Kompozit, geleceğin teknolojisi. Çok hafif ama aynı zamanda çok sağlam malzemeleri kompozitten üretebiliyorsunuz." diye konuştu.

Varank, Türkiye'de havacılık, uzay ve savunma sanayisindeki gelişmelerle bu tür kabiliyetlerin paralel olarak gelişmesine de dikkati çekerek, "Burada hem kendi ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz hem de büyük bir ihracat yapılıyor. Firma, Airbus gibi dünya havacılık devi firmaların bazı kritik parçalarında dünyada tek üretici konumunda." ifadesini kullandı.

"Kilogram başına ihracat değeri 4 bin 500 dolar"

Varank, firmanın cirosunun büyük bir bölümünü ihracattan elde ettiğini belirterek, "2019 rakamlarına göre 20 milyon dolarlık cironun yüzde 90'lık kısmı ihracattan elde ediliyor. Dolayısıyla firma, ihracata çalışıyor ve kilogram başına ihracat değeri 4 bin 500 doları bulan yüksek kalitede ve katma değerli ürünler üretebiliyor." dedi.

Firmanın TUSAŞ, Baykar ve Aselsan gibi yerli savunma sanayi firmalarına da üretim yaptığını anlatan Varank, şunları kaydetti:

"Kompozit ham maddesinin üretimiyle ilgili de Türkiye'de büyük yatırımlar var. Gerek bu ham maddeyi yurt içinde üretenler gerekse ham maddeyi işleyip nitelikli malzemeye dönüştüren firmalar Türkiye'nin gelecek dönem ekonomi planlamalarında ve üretim faaliyetlerinde önemli yer tutacak."

Spor malzemelerinde de kullanılıyor

Varank, kompozit malzemelerin farklı kullanım alanları olduğuna da işaret ederek, şöyle devam etti:

"Kompozit, hafif ama sağlam olması sebebiyle birçok üründe kullanılabiliyor. Havacılık ve savunma sanayinin yanında, oltadan kayak malzemelerine kadar birçok spor malzemesi de kompozitten yapılıyor. Firmanın uluslararası markalarla da görüşmeleri var. Türkiye'ye yatırım çekmek, üretim ve ihracat kapasitesini artırmak adına görüşmeler devam ediyor."

Firma bazı parçaların tek tedarikçisi

Havacılık, uzay ve savunma sanayisinde kompozit parça imalat ve montaj alanında faaliyet gösteren Epsilon Kompozit, Airbus, Bell Helikopter-Amerika, KAI-Kore, Baykar, TAI ve Aselsan'a helikopter, uçak, deniz ve kara araçları kompozit parça ve montaj ürünü sağlıyor.

Ar-Ge merkezi de olan firma, uluslararası imalat, tedarik zinciri ve organizasyon standartlarında üretim gerçekleştirirken, dünya havacılık devi şirketlerin ihtiyaç duyduğu bazı parçaların tek tedarikçisi konumunda bulunuyor.

Firma, kompozit parça imalat sektöründe TUSAŞ dışında doğrudan yurt dışıyla çalışan ve offset dışı iş almayı başarmış tek özel firma özelliğine sahip.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri... Küresel havacılık devlerine Başkent'ten kompozit parça ihracı

Kaynak: AA

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