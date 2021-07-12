Son dakika haberleri! Küresel Aşı ve Aşılama Birliği, Çinli firmalarla 550 milyon doz Kovid-19 aşısı için anlaştı
Son dakika haberine göre Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI), Çinli Sinopharm ve Sinovac firmalarıyla, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında, 550 milyon doza kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı sağlamaları konusunda anlaştı.
Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI), Çinli Sinopharm ve Sinovac firmalarıyla, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında, 550 milyon doza kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı sağlamaları konusunda anlaştı.
GAVI, temmuz ve ekim ayları arasında, Çin merkezli Sinovac ve Sinopharm firmalarından 110 milyon doz Kovid-19 aşısı satın alacağını duyurdu.
Anlaşmada ayrıca 2022'nin ortalarına kadar 440 milyon doz daha satın alma opsiyonu bulunduğu belirtildi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çinli iki ilaç firmasının aşılarının acil kullanımını onaylamıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer