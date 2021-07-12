Son dakika haberleri! Küresel Aşı ve Aşılama Birliği, Çinli firmalarla 550 milyon doz Kovid-19 aşısı için anlaştı

Son dakika haberine göre Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI), Çinli Sinopharm ve Sinovac firmalarıyla, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında, 550 milyon doza kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı sağlamaları konusunda anlaştı.