Son dakika haberleri! Küresel Aşı ve Aşılama Birliği, Çinli firmalarla 550 milyon doz Kovid-19 aşısı için anlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Küresel Aşı ve Aşılama Birliği, Çinli firmalarla 550 milyon doz Kovid-19 aşısı için anlaştı

Son dakika haberleri! Küresel Aşı ve Aşılama Birliği, Çinli firmalarla 550 milyon doz Kovid-19 aşısı için anlaştı
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI), Çinli Sinopharm ve Sinovac firmalarıyla, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında, 550 milyon doza kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı sağlamaları konusunda anlaştı.

Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI), Çinli Sinopharm ve Sinovac firmalarıyla, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında, 550 milyon doza kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı sağlamaları konusunda anlaştı.

GAVI, temmuz ve ekim ayları arasında, Çin merkezli Sinovac ve Sinopharm firmalarından 110 milyon doz Kovid-19 aşısı satın alacağını duyurdu.

Anlaşmada ayrıca 2022'nin ortalarına kadar 440 milyon doz daha satın alma opsiyonu bulunduğu belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çinli iki ilaç firmasının aşılarının acil kullanımını onaylamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli
Magazin Sezen Aksu Tolga Akış Kaan Yıldırım Melisa Döngel
Spor Arda Turan Salih Uçan Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Küresel Aşı ve Aşılama Birliği, Çinli firmalarla 550 milyon doz Kovid-19 aşısı için anlaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 16:25:11. #1.14#

title