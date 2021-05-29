KASTAMONU - Küre Dağları yeşilin farklı tonlarıyla görsel şölen sunuyor
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KASTAMONU - Küre Dağları yeşilin farklı tonlarıyla görsel şölen sunuyor

Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım - Haberler | Güncel

Kastamonu ve Bartın sınırlarında yer alan Küre Dağları, ilkbahar aylarında yeşilin farklı tonlarına büründü.

Kastamonu ve Bartın sınırlarında yer alan Küre Dağları, ilkbahar aylarında yeşilin farklı tonlarına büründü.

Ormanları, yaylaları ve kanyonlarıyla doğaseverlerin vazgeçilmez adresi Küre Dağları, her mevsim manzarasıyla dikkati çekiyor.

Sarp kayalıkların yanı sıra yemyeşil ormanlar ve geniş yaylalarda açan rengarenk çiçekler, ziyaretçilere adeta görsel şölen sunuyor.

Doğal güzellikleriyle dikkati çeken Küre Dağları, drone ile havadan da görüntülendi.

KASTAMONU - Küre Dağları yeşilin farklı tonlarıyla görsel şölen sunuyor
KASTAMONU - Küre Dağları yeşilin farklı tonlarıyla görsel şölen sunuyor
KASTAMONU - Küre Dağları yeşilin farklı tonlarıyla görsel şölen sunuyor
KASTAMONU - Küre Dağları yeşilin farklı tonlarıyla görsel şölen sunuyor
KASTAMONU - Küre Dağları yeşilin farklı tonlarıyla görsel şölen sunuyor
KASTAMONU - Küre Dağları yeşilin farklı tonlarıyla görsel şölen sunuyor
KASTAMONU - Küre Dağları yeşilin farklı tonlarıyla görsel şölen sunuyor
KASTAMONU - Küre Dağları yeşilin farklı tonlarıyla görsel şölen sunuyor
KASTAMONU - Küre Dağları yeşilin farklı tonlarıyla görsel şölen sunuyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım

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KASTAMONU - Küre Dağları yeşilin farklı tonlarıyla görsel şölen sunuyor - Haberler
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