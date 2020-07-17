Son dakika haberleri! "Kurbanınız küpe numarasını sorgulayın" Gelen son dakika haberine göre Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, "Hayvan Kayıt Sistemi" ve "Veteriner Bilgi Sistemi"ne (TÜRKVET) kayıtlı hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla "HaySag-Hayvan Sağlığı ve Refahı" mobil uygulaması geliştirilerek kullanıma açıldığını bildirdi.

Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, "Hayvan Kayıt Sistemi" ve "Veteriner Bilgi Sistemi"ne (TÜRKVET) kayıtlı hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla "HaySag-Hayvan Sağlığı ve Refahı" mobil uygulaması geliştirilerek kullanıma açıldığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Kurbanlık hayvanların sevklerinde, alımında, satımında, kesiminde ve kurban etinin muhafazasında dikkat edilmesi gereken hususlar ile "HaySag-Hayvan Sağlığı ve Refahı" mobil uygulaması hakkında vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan kurban rehberi güncellenerek yayınlanmıştır" denildi. - KÜTAHYA Kaynak: İHA