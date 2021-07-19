Son dakika haberleri! Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri
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Son dakika haberleri! Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri

Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Kırşehir'de Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaretleri yapıldı.

Kırşehir'de Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaretleri yapıldı.

Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'ne gelen şehit aileleri, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Bazı şehit anneleri ise evlatlarının mezarlarını temizleyerek, su verdi.

Din görelisinin Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Mehmet Yaman, tüm şehitler için dua okudu.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek, dua okudu, karanfil bıraktı. Şehitlikteki ailelerle sohbet ederek bayramlarını kutlayan Vali Akın, vatandaşların bayram ziyaretlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dikkate alarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

Tedbirlere uyarak Kırşehir'de düşen vaka sayılarının yeniden atmasına sebep olunmamasını isteyen Vali Akın, bayram ziyaretlerinin kısa tutulmasını tavsiye etti.

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan da şehit yakınlarının arife günü sabah saatlerinden itibaren şehitliğe gelerek kabirleri ziyaret ettiğini, burada kendilerini mutlu hissettikleri için önce bayramlaşmak için şehitlerinin yanına geldiklerini söyledi.

Ziyarete, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Emniyet Müdürü Murat Türesin, Kırşehir Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, daire müdürleri ve şehit yakınları katıldı.

Son dakika haberleri! Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri
Son dakika haberleri! Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri
Son dakika haberleri! Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri
Son dakika haberleri! Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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