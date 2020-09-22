Son dakika haberleri: Kurallara uymayan bin 332 şahsa ceza yağdı
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Son dakika haberleri: Kurallara uymayan bin 332 şahsa ceza yağdı

Son dakika 3. sayfa haberi: Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirlerine uymayan bin 332 şahsa ceza yazdı.

Son dakika haberleri: Kurallara uymayan bin 332 şahsa ceza yağdı
22.09.2020 11:36 | Son Güncelleme: 22.09.2020 11:41

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirlerine uymayan bin 332 şahsa ceza yazdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde yapılan uygulamada maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan bin 332 şahsa ceza kesti. Denetimlerde 1 iş yerine korona virüs tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle ceza yazıldı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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