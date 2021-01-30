Son dakika haberleri! Kuraklığa dayanıklı bitkisel ürünlerin ekilmesi tavsiye edildi
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Son dakika haberleri! Kuraklığa dayanıklı bitkisel ürünlerin ekilmesi tavsiye edildi

30.01.2021 12:29 | Son Güncelleme: 30.01.2021 12:32
Son dakika haberleri! Kuraklığa dayanıklı bitkisel ürünlerin ekilmesi tavsiye edildi

Gelen son dakika haberlerine göre Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğünce kuraklığa dayanıklı bitkisel ürünlerin ekilmesi önerildi.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğünce kuraklığa dayanıklı bitkisel ürünlerin ekilmesi önerildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İl Müdürü Kenan Şahin başkanlığında tarımsal kuraklığın önlenmesi ve alınacak ileriye dönük tedbirlerle ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirildiği belirtildi.

Kent genelinde 2018-2019 ve 2020 yıllarındaki yağış miktarı, baraj ve göletlerdeki doluluk oranlarının da değerlendirildiği anımsatılan açıklamada, kuraklıkla mücadele stratejisi, atılacak adımlar ve ileriye dönük hedeflerin görüşüldüğü kaydedildi.

Tarımsal kuraklıklarda yaşanan zorluk, kent genelinde bazı bölgesel alanlardaki su tüketim oranlarının da görüşüldüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kırşehir'de su tüketimi fazla olan ürünlerin ekiminden vazgeçilmelidir. Kuraklığa dayanıklı bitkisel ürünlerin ekilmesi, tarla içi sulama sistemlerinde yağmurlama ve damla sulama yöntemlerinin tercih edilmesi gerekmektedir. Ayrıca depolama tesisinden sulama yapılmasına ve şebeke dışı sulamalara izin verilmemesi, bölgedeki sulama kanallarının kapalı sisteme dönüştürülerek yağmurlama ve damla sulama sistemlerinin kullanılmasına uygun hale getirilmesi gereklidir. Sulama göletlerine akmayan akarsu kaynaklarının sulama göletlerine yönlendirilmesi, suyun daha ekonomik kullanılmasında tedbirlerin alınması, bakım onarım çalışmalarının yapılması kararlaştırıldı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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